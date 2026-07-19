ВМС: армія Росії атакувала турецький суховантаж, 5 людей загинули 

Росія знову завдала ракетного удару по цивільному судну, повідомляють Військово-морські сили 19 липня.

За даними військових, російські війська атакували трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 цивільне суховантажне судно GOLDEN LEO, що належить Туреччині і йшло під прапором Гвінеї-Бісау. На момент атаки воно рухалося на вихід із зони бойових дій із вантажем збіжжя.

«Влучання прийшлося в район правого борту надбудови, на борту виникла пожежа. Внаслідок удару загинуло 5 людей. Доля ще 5 членів екіпажу не відома, тривають пошуки. Технічний стан судна уточнюється», – йдеться в заяві.

Підрозділи ВМС та Морської пошуково-рятувальної служби були залучені до надання допомоги. Вісім членів екіпажу евакуювали до однієї з лікарень Одеси.

«Це черговий цілеспрямований удар росії по беззбройному цивільному судну під іноземним прапором, що не становило жодної воєнної загрози. Атака є актом терору проти мирного судноплавства та грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права», – додає командування.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував удар, зазначивши, що воно прямувало морським коридором України. Серед членів екіпажу були громадяни Сирії та Індії.

«Загинув український морський пілот, а також чотири члени екіпажу, вісім членів екіпажу було евакуйовано, а п’ятеро досі вважаються зниклими безвісти», – повідомив дипломат.

Сибіга підкреслив, що удару зазнало цивільне судно з міжнародним екіпажем, яке йшло маршрутом, важливим для глобальної продовольчої безпеки.

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«В останній хвилі атак це не був поодинокий інцидент. Буквально вчора Росія напала на ще одне іноземне торговельне судно в Чорному морі під прапором Антигуа і Барбуди, вбивши одну людину та поранивши трьох інших. Росія навмисно перетворює свободу судноплавства на ціль війни», – прокоментував міністр.

Він додав, що МЗС вже інформує Міжнародну морську організацію та міжнародних партнерів України про останні напади Росії на цивільне судноплавство, а також уряди держав, громадяни яких загинули або були поранені.

За даними голови Одеської ОВА, протягом тижня з 13 липня російська армія запустила по регіону близько 300 повітряних цілей. Загинули 18 людей, ще 69 зазнали поранень, серед них шестеро дітей. Росія також атакувала низку комерційних суден в районі Одеської області останніми днями.