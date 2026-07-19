Корецький анонсує рішення для захисту судноплавства після чергової атаки РФ на суховантаж

Прем’єр-міністр Сергій Корецький прокоментував російську атаку на судно під прапором Гвінеї-Бісау увечері 19 липня.

Голова уряду зазначив, що суховантаж прямував з українського порту після завантаження кукурудзою. За наявною інформацією, на борту перебували 17 громадян Сирії та Індії та лоцман-громадянин України. Вісьмох членів екіпажу вдалося врятувати, з них двох госпіталізували до Одеси.

«Через загрозу повторної атаки рятувальники були змушені відходити в безпечну зону. На судні масштабна пожежа, триває гасіння. Україна робить усе можливе, щоб знайти і врятувати решту іноземних громадян-членів екіпажу», – заявив Корецький.

Він зазначив, що доручив Міністерству закордонних справ поінформувати держави, громадяни яких постраждали внаслідок російської атаки, а також міжнародних партнерів.





«Спільно з військовим командуванням готуємо рішення, які посилять безпеку судноплавства та допоможуть уберегти цивільні судна і моряків від злочинних російських атак», – повідомив прем’єр.

Він додав, що Росія вчиняє воєнні злочини та підриває безпеку в Чорному морі, атакуючи цивільні торговельні судна, і назвав ці атаки нападом на свободу мореплавства та принципи Конвенції ООН з морського права.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник уточнив, що наразі підтверджена загибель шести моряків, ще четверо вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває.

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«Це черговий воєнний злочин росії та удар по безпеці міжнародного судноплавства і глобальній продовольчій безпеці. Мої співчуття родинам загиблих. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим», – додав Калашник.

Раніше 19 липня стало відомо, що Росія атакувала цивільне судно судно GOLDEN LEO, що належить Туреччині і йшло під прапором Гвінеї-Бісау на вихід із зони бойових дій із вантажем збіжжя. Спершу було відомо про п’ятьох загиблих, серед них – один громаянин України.

За даними голови Одеської ОВА, протягом тижня з 13 липня російська армія запустила по регіону близько 300 повітряних цілей. Загинули 18 людей, ще 69 зазнали поранень, серед них шестеро дітей. Росія також атакувала низку комерційних суден в районі Одеської області останніми днями.