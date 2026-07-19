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Новини | Політика

Корецький анонсує рішення для захисту судноплавства після чергової атаки РФ на суховантаж

Сергій Корецький зазначив, що доручив Міністерству закордонних справ поінформувати держави, громадяни яких постраждали внаслідок російської атаки
Сергій Корецький зазначив, що доручив Міністерству закордонних справ поінформувати держави, громадяни яких постраждали внаслідок російської атаки

Прем’єр-міністр Сергій Корецький прокоментував російську атаку на судно під прапором Гвінеї-Бісау увечері 19 липня.

Голова уряду зазначив, що суховантаж прямував з українського порту після завантаження кукурудзою. За наявною інформацією, на борту перебували 17 громадян Сирії та Індії та лоцман-громадянин України. Вісьмох членів екіпажу вдалося врятувати, з них двох госпіталізували до Одеси.

«Через загрозу повторної атаки рятувальники були змушені відходити в безпечну зону. На судні масштабна пожежа, триває гасіння. Україна робить усе можливе, щоб знайти і врятувати решту іноземних громадян-членів екіпажу», – заявив Корецький.

Він зазначив, що доручив Міністерству закордонних справ поінформувати держави, громадяни яких постраждали внаслідок російської атаки, а також міжнародних партнерів.


«Спільно з військовим командуванням готуємо рішення, які посилять безпеку судноплавства та допоможуть уберегти цивільні судна і моряків від злочинних російських атак», – повідомив прем’єр.

Він додав, що Росія вчиняє воєнні злочини та підриває безпеку в Чорному морі, атакуючи цивільні торговельні судна, і назвав ці атаки нападом на свободу мореплавства та принципи Конвенції ООН з морського права.

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник уточнив, що наразі підтверджена загибель шести моряків, ще четверо вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває.

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«Це черговий воєнний злочин росії та удар по безпеці міжнародного судноплавства і глобальній продовольчій безпеці. Мої співчуття родинам загиблих. Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим», – додав Калашник.

Раніше 19 липня стало відомо, що Росія атакувала цивільне судно судно GOLDEN LEO, що належить Туреччині і йшло під прапором Гвінеї-Бісау на вихід із зони бойових дій із вантажем збіжжя. Спершу було відомо про п’ятьох загиблих, серед них – один громаянин України.

За даними голови Одеської ОВА, протягом тижня з 13 липня російська армія запустила по регіону близько 300 повітряних цілей. Загинули 18 людей, ще 69 зазнали поранень, серед них шестеро дітей. Росія також атакувала низку комерційних суден в районі Одеської області останніми днями.

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