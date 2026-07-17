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Корецький: до 5 серпня уряд має підготувати Програму діяльності та план пріоритетних дій

За його словами, протягом місяця програму буде затверджено, подано на розгляд Верховної Ради та представлено громадськості
За його словами, протягом місяця програму буде затверджено, подано на розгляд Верховної Ради та представлено громадськості

Усі міністерства протягом семи днів мають подати пропозиції до Програми діяльності та плану пріоритетних дій Кабінету міністрів, повідомив прем’єр-міністри України Сергій Корецький.

«До 5 серпня маємо завершити підготовку цих документів і винести їх на розгляд Уряду. Програма міститиме конкретні цілі, строки їх досягнення та вимірювані результати. Вона стане основним інструментом оцінки ефективності роботи кожного міністерства й Уряду загалом», – написав він у телеграмі.

За його словами, протягом місяця програму буде затверджено, подано на розгляд Верховної Ради та представлено громадськості.

16 липня у Верховній Раді перед затвердженням його кандидатури на посаду прем’єр-міністра депутати запитали у Сергія Корецького щодо Програми уряду. Він сказав, що з огляду на те, що отримав пропозицію очолити уряд декілька днів назад поки що на мав змоги скласти якісну і детальну програму уряду, але пообіцяв, що це буде пріоритетом перших днів роботи Кабінету міністрів у разі його обрання.

Верховна Рада підтримала призначення Корецького на посаду прем’єр-міністра. За це рішення проголосували 289 депутатів.

Сергій Корецький – новий прем’єр-міністр: що відомо Сергій Корецький – новий прем’єр-міністр: що відомо
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Сергій Корецький – новий прем’єр-міністр: що відомо
відео Радіо Свобода

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