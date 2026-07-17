Корецький: до 5 серпня уряд має підготувати Програму діяльності та план пріоритетних дій

Усі міністерства протягом семи днів мають подати пропозиції до Програми діяльності та плану пріоритетних дій Кабінету міністрів, повідомив прем’єр-міністри України Сергій Корецький.

«До 5 серпня маємо завершити підготовку цих документів і винести їх на розгляд Уряду. Програма міститиме конкретні цілі, строки їх досягнення та вимірювані результати. Вона стане основним інструментом оцінки ефективності роботи кожного міністерства й Уряду загалом», – написав він у телеграмі.

За його словами, протягом місяця програму буде затверджено, подано на розгляд Верховної Ради та представлено громадськості.

16 липня у Верховній Раді перед затвердженням його кандидатури на посаду прем’єр-міністра депутати запитали у Сергія Корецького щодо Програми уряду. Він сказав, що з огляду на те, що отримав пропозицію очолити уряд декілька днів назад поки що на мав змоги скласти якісну і детальну програму уряду, але пообіцяв, що це буде пріоритетом перших днів роботи Кабінету міністрів у разі його обрання.

Верховна Рада підтримала призначення Корецького на посаду прем’єр-міністра. За це рішення проголосували 289 депутатів.



