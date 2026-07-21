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До МЗС Індії викликали дипломата РФ – через загибель індійських моряків від удару в Чорному морі

Наслідки російського ракетного удару по торговельному судну Golden Leo в Чорному морі неподалік Одеси, 19 липня 2026 року
Наслідки російського ракетного удару по торговельному судну Golden Leo в Чорному морі неподалік Одеси, 19 липня 2026 року

Міністерство закордонних справ Індії 21 липня викликало тимчасового повіреного у справах Росії Володимира Ладанова та висловило «серйозне занепокоєння» у зв’язку із загибеллю громадян країни внаслідок російського удару по торговому судну.

«Напади на комерційні судна і, як наслідок, загибель ні в чому не винних цивільних осіб неприйнятні, і їх необхідно уникати», – заявили в міністерстві.


Влада України повідомляла, що 19 липня російські військові завдали ракетного удару по торговому судну «Голден лео» (Golden Leo) в Чорному морі біля берегів Одеси, яке йшло під прапором Гвінеї-Бісау. Судно виходило з одеського порту з вантажем кукурудзи. Одна з ракет поцілила по правому борту надбудови, на судні сталася пожежа.

На борту було 17 членів екіпажу, який складався з громадян Сирії та Індії, а також український лоцман. Унаслідок удару загинули 10 людей – дев’ять членів екіпажу та лоцман. Моряків, які вижили, евакуювали до Одеси.

У МЗС Індії заявили, що внаслідок удару загинули четверо громадян країни, один поранений перебуває в критичному стані.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на виклик російського дипломата до МЗС Індії так: «Ми продовжуємо наші контакти з індійськими партнерами, ми роз’яснюємо нашу позицію, а головне, наші збройні сили завдають і продовжуватимуть завдавати ударів по тих суднах, які задіяні у перевезенні амуніції, озброєнь тощо для цілей київського режиму».

Російські війська останнім часом регулярно завдають ударів по суднах біля берегів Одеської області. У міністерстві оборони РФ стверджують, що ці судна використовуються для ЗСУ. За даними влади Одеської області, ударів зазнають торговельні судна іноземних держав.

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