Неподалік від Одеси затонуло судно, яке зазнало удару російських військ

Неподалік від Одеси затонуло судно Golden Leo, яке 19 липня зазнало удару російських військ, повідомила Адміністрація судноплавства.

У відомстві кажуть, що через удар РФ «значних пошкоджень» зазнали конструкції корпусу та надбудови судна. Через це воно втратило морехідність і затонуло.

В Адміністрації нагадують, що Golden Leo (IMO 9181833) ходило під прапором Гвінеї-Бісау й перевозило кукурудзу. Судно зазнало атаки під час виходу морським коридором із порту Чорноморськ. Про інцидент поінформували Міжнародну морську організацію та судновласника.

Раніше, 23 липня, судноплавні компанії призупинили обслуговування чорноморських портів України після посилення російських атак на узбережжя, повідомляє AFP у четвер. Судноплавні компанії Maersk та Hapag-Lloyd повідомили AFP, що вони призупинили операції в Чорноморську – одному з трьох ключових глибоководних терміналів України.

«Нещодавні ракетні атаки та атаки безпілотників в Одеській області значно збільшили операційні ризики та ризики для безпеки», – йдеться в коментарі Hapag-Lloyd для AFP.



Але український ринок все ще обслуговується автомобільними та залізничними маршрутами через Польщу та Румунію, додається в повідомленні.

За даними веб-сайту моніторингу MarineTraffic, жодне комерційне судно не заходило до українського чорноморського порту вранці у четвер.

За день до цього, 22 липня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що того дня жодне судно не заходило Чорноморським морським коридором України, «саме в пік збору врожаю». Він попередив, що ці атаки становлять загрозу для глобальної продовольчої безпеки, додавши, що Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН 27 липня.

Для України сільськогосподарський експорт, який в основному постачає продукцію до Азії, Африки та Близького Сходу, є одним з небагатьох джерел валюти під час війни, яка триває з лютого 2022 року.

Росія регулярно атакувала Одесу, але нещодавно посилила удари по її портах, зернових та олійних терміналах, а також по комерційних суднах в українських портах. За даними одеської прокуратури, із 20 червня до 20 липня армія Росії атакувала 28 цивільних торговельних суден у портах «Великої Одеси». Загалом загинула 21 людина, 34 дістали поранення.

Ескалація в регіоні, який має вирішальне значення для світового експорту зерна, призводить до зростання міжнародних цін на пшеницю, пише AFP з посиланням на Lloyd's List Intelligence, компанія з морських даних.



Україна є основним експортером кукурудзи, пшениці, ріпаку, насіння соняшнику та рослинної олії, 90 відсотків її експорту сировинних товарів проходить через чорноморські порти в Одесі та навколо неї.