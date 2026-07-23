ЗМІ: кораблі оминають українські зернові порти після російських атак

Судноплавні компанії призупинили обслуговування чорноморських портів України після посилення російських атак на узбережжя, повідомляє AFP у четвер.

Судноплавні компанії Maersk та Hapag-Lloyd повідомили AFP, що вони призупинили операції в Чорноморську – одному з трьох ключових глибоководних терміналів України.

«Нещодавні ракетні атаки та атаки безпілотників в Одеській області значно збільшили операційні ризики та ризики для безпеки», – йдеться в коментарі Hapag-Lloyd для AFP.



Але український ринок все ще обслуговується автомобільними та залізничними маршрутами через Польщу та Румунію, додається в повідомленні.

За даними веб-сайту моніторингу MarineTraffic, жодне комерційне судно не заходило до українського чорноморського порту вранці у четвер.

За день до цього, 22 липня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що того дня жодне судно не заходило Чорноморським морським коридором України, «саме в пік збору врожаю». Він попередив, що ці атаки становлять загрозу для глобальної продовольчої безпеки, додавши, що Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН 27 липня.

Докладніше про це: 28 атакованих цивільних суден, 21 загиблий та стрибок цін на фрахт. Чого домагається Кремль ударами по портах «Великої Одеси»

Для України сільськогосподарський експорт, який в основному постачає продукцію до Азії, Африки та Близького Сходу, є одним з небагатьох джерел валюти під час війни, яка триває з лютого 2022 року.

Росія регулярно атакувала Одесу, але нещодавно посилила удари по її портах, зернових та олійних терміналах, а також по комерційних суднах в українських портах. За даними одеської прокуратури, із 20 червня до 20 липня армія Росії атакувала 28 цивільних торговельних суден у портах «Великої Одеси». Загалом загинула 21 людина, 34 дістали поранення.

Ескалація в регіоні, який має вирішальне значення для світового експорту зерна, призводить до зростання міжнародних цін на пшеницю, пише AFP з посиланням на Lloyd's List Intelligence, компанія з морських даних.



Україна є основним експортером кукурудзи, пшениці, ріпаку, насіння соняшнику та рослинної олії, 90 відсотків її експорту сировинних товарів проходить через чорноморські порти в Одесі та навколо неї.



