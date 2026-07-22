За місяць сили РФ атакували на Одещині 28 цивільних суден, загинула 21 людина – прокуратура

За останній місяць, із 20 червня до 20 липня, армія Росії атакувала 28 цивільних торговельних суден у портах «Великої Одеси», повідомила Радіо Свобода речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба.

«Все це – мирні цивільні судна, два українських та 26 іноземних. Переважно використовували ударні дрони. Утім, останніми днями почастішало використання ракет. Загалом загинула 21 людина, 34 дістали поранення», – розповіла речниця.

Докладніше про це: 28 атакованих цивільних суден, 21 загиблий та стрибок цін на фрахт. Чого домагається Кремль ударами по портах «Великої Одеси»

Останній випадок із найбільшою кількістю загиблих стався 19 липня. Тоді російські військові завдали ракетного удару по торговому судну «Голден лео» (Golden Leo) в Чорному морі біля берегів Одеси, яке йшло під прапором Гвінеї-Бісау. Судно виходило з одеського порту з вантажем кукурудзи. Одна з ракет поцілила по правому борту надбудови, на судні сталася пожежа.

На борту було 17 членів екіпажу, який складався з громадян Сирії та Індії, а також український лоцман. Унаслідок удару загинули 10 людей – дев’ять членів екіпажу та лоцман. Моряків, які вижили, евакуювали до Одеси.

Реагуючи на виклик дипломата РФ до МЗС Індії після цього удару, речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що «наші збройні сили завдають і продовжуватимуть завдавати ударів по тих суднах, які задіяні у перевезенні амуніції, озброєнь тощо для цілей київського режиму».

Lloyd's List – одне з найавторитетніших джерел у світовому судноплавстві – у матеріалі від 16 липня 2026 року вказує, що після останніх російських атак судновласники дедалі частіше відмовляються заходити до українських чорноморських портів, що умови роботи стали найгіршими з часу припинення «зернової угоди» у 2023 році, що зростають фрахтові ставки, страхові витрати та загальна вартість логістики – кількість доступних суден скорочується, хоча порти продовжують працювати.