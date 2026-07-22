Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН – Сибіга

Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН після зупинки руху суден морським коридором у Чорному морі, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Україна звернулася з проханням про термінове скликання засідання Ради Безпеки ООН на 27 липня. Ми закликаємо всі держави, особливо ті, що постраждали, негайно вимагати від Росії припинення своїх нападів на свободу судноплавства в Чорному морі. Жодна країна не має права морити світ голодом», – написав він у соцмережі Х.

Сибіга нагадав, що за останні кілька днів Росія розбомбила щонайменше три цивільні вантажні судна – кілька десятків членів екіпажу загинули та отримали поранення.

«Сьогодні жодне судно не пройшло через Чорноморський морський коридор України – саме в пік врожаю. Це навмисний економічний та гуманітарний терор. Так само, як Іран атакував енергетичні маршрути в Ормузькій протоці, Росія зараз атакує світові продовольчі ринки в Чорному морі», – наголосив український міністр.

За даними одеської прокуратури, із 20 червня до 20 липня армія Росії атакувала 28 цивільних торговельних суден у портах «Великої Одеси».

На тлі посилення загроз морським перевезенням данська судноплавна група Maersk тимчасово зупинила сервіс через Чорноморський рибний порт. Як повідомляє Reuters, компанія стала другим великим оператором після агрохолдингу Kernel, який цього місяця припинив роботу в місті.

Lloyd's List – одне з найавторитетніших джерел у світовому судноплавстві – у матеріалі від 16 липня 2026 року вказує, що після останніх російських атак судновласники дедалі частіше відмовляються заходити до українських чорноморських портів, що умови роботи стали найгіршими з часу припинення «зернової угоди» у 2023 році, що зростають фрахтові ставки, страхові витрати та загальна вартість логістики – кількість доступних суден скорочується, хоча порти продовжують працювати.



