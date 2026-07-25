Країнам Євросоюзу дозволили продавати нафту, вилучену з танкерів російського «тіньового флоту»

Євросоюз у рамках 21-го пакету санкцій проти Росії дозволив державам-членам альянсу продавати російську нафту та нафтопродукти, які вони вилучили з танкерів «тіньового флоту» РФ, повідомляє Euractiv.

За словами одного з європейських чиновників у Брюсселі, вилучення нафтопродуктів із затриманих танкерів відбувається часто, але «питання полягало в тому, що робити з вантажем», який «дуже цінний».

Нові правила ЄС також дозволяють виставляти на продаж зерно, яке перевозять такі танкери.

Євросоюз погодив 21-й пакет санкцій проти Росії 23 липня. Під санкції зокрема потрапило ще 41 судно «тіньового флоту», а також вісім організацій та одна фізична особа, пов’язані з діяльністю «тіньового флоту». Вперше під санкції потрапило агентство з найму екіпажів для суден «тіньового флоту».

Танкери російського «тіньового флоту» перевозять нафту за ціною, вищою від встановленої стелі.