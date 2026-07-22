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Морські сили ЄС зупинили танкер через підозру в приналежності до тіньового флоту РФ

Кая Каллас прокоментувала підйом місії морських сил Євросоюзу в Середземному морі IRINI на борт нафтового танкера SOUTH STAR
Кая Каллас прокоментувала підйом місії морських сил Євросоюзу в Середземному морі IRINI на борт нафтового танкера SOUTH STAR

Європейський Союз «посилює тиск» на тіньовий флот Росії, заявила висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас 22 липня.

Так вона прокоментувала підйом місії морських сил Євросоюзу в Середземному морі IRINI на борт нафтового танкера SOUTH STAR. Танкер підозрювали в плаванні під хибним прапором, що є порушенням міжнародного права. Військові IRINI піднялися на борт корабля 20 липня для перевірки прапора.

«Кожне незаконне плавання допомагає підтримувати військову машину Росії. Ми узгоджуємо наші санкції з діями на морі», – заявила топдипломатка ЄС.


Вона також зазначила, що цього тижня держави-члени дозволили операції місії європейських морських сил ATALANTA перевіряти прапор на суднах, які підозрюють у приналежності до російського тіньового флоту, так само, як це робить операція IRINI. ATALANTA – це операція сил ЄС у морі біля Африканського Рогу та в західній частині Індійського океану.

«Це рішення ще більше посилює обмеження (проти російського тіньового флоту – ред.)», – додала Каллас.

Місія IRINI підтвердила перевірку прапора судна SOUTH STAR, яке перебуває під санкціями Євросоюзу, в Середземному морі, відповідно до Конвенції ООН з морського права.

«IRINI підтримує зусилля ЄС щодо протидії російському тіньовому флоту», – заявили в місії.

За даними порталу Maritime, судно SOUTH STAR, що зараз перебуває в західній частині Середземного моря, ходить під прапором Камеруну. База даних Головного управління розвідки стверджує, що ці дані неправдиві, а танкер перебуває під санкціями за перевезення російської нафти в обхід обмежень.

Очікується, що 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, попри послаблення, все ж міститиме додаткові санкції проти російських банків, а також суден, які, як вважають, входять до тіньового флоту РФ, що використовується для обходу нафтових санкцій.

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