Прикордонники врятували 16 моряків балкера в Чорному морі, по якому вдарила армія РФ

Військові Державної прикордонної служби врятували 16 членів екіпажу судна, ураженого російським дроном – про це ДПСУ повідомила 22 липня.

За повідомленням, протягом ночі на 22 липня військовослужбовці Морської охорони служби здійснили пошуково-рятувальну операцію в Чорному морі, евакуювавши екіпаж балкера Golden Rose після удару російського безпілотника.

«Внаслідок влучання дрона в кормову частину судна спалахнула масштабна пожежа. Палаючий балкер прикордонники виявили за допомогою технічних засобів спостереження та негайно вирушили на допомогу. Операція проходила вночі та під загрозою повторних атак. Попри небезпеку, екіпажі катерів змогли підійти до охопленого вогнем судна та евакуювати всіх моряків», – передає Держприкордонслужба.





Відомство уточнює, що серед врятованих моряків – двоє громадян Сирії та 14 громадян Єгипту. Усіх їх доправили на берег, де вони пройшли медичний огляд. Жоден із моряків не зазнав травм чи ушкоджень.

За даними Одеської обласної прокуратури, з 20 червня до 20 липня, армія Росії атакувала 28 цивільних торговельних суден у портах «Великої Одеси». Загалом загинула 21 людина, 34 зазнали поранень.

Lloyd's List – одне з найавторитетніших джерел у світовому судноплавстві – у матеріалі від 16 липня 2026 року вказує, що після останніх російських атак судновласники дедалі частіше відмовляються заходити до українських чорноморських портів, що умови роботи стали найгіршими з часу припинення «зернової угоди» у 2023 році, що зростають фрахтові ставки, страхові витрати та загальна вартість логістики – кількість доступних суден скорочується, хоча порти продовжують працювати.