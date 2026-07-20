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Новини | Суспільство

Генштаб ЗСУ звітує про ураження трьох танкерів з російською нафтою й мосту на окупованій Донеччині

Генштаб також звітує про низку уражень російської військової техніки та пунктів управління
Генштаб також звітує про низку уражень російської військової техніки та пунктів управління

Сили оборони вночі на 20 липня уразили три танкери та низку військових цілей Росії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, танкери, уражені в Чорному морі, за даними штабу, використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил РФ.

«Також уражено залізничний міст через річку Кальміус у районі Старомар’ївки Донецької області, який противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів», – йдеться в зведенні.

Також командування звітує про удари по зенітному ракетному комплексу «Тор-М2», двох радіолокаційних станціях «Небо-СВ», радіолокаційних станціях «Небо-У», «Каста-2Е2» та «Гамма-С1М», що входять до складу системи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення російської армії.


«Окрім того, уражено пункти управління БпЛА противника у районах Білої Берізки Брянської області РФ, Наумівки Бєлгородської області РФ та Вільного Поля Донецької області. Також уражено райони зосередження живої сили противника у районах Багатиря та Новоукраїнки Донецької області», – йдеться в зведенні.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Російське командування про них не повідомляло.

Напередодні Служба безпеки України повідомила, що завдала успішних ударів по танкеру «тіньового флоту» РФ «Avero» у Чорному морі, а також трьох нафтобазах у Ставропольському краї.

Київ прагне ізолювати Кримський півострів, який Росія незаконно окупувала у 2014 році і який зазнає масштабного дефіциту енергоресурсів з моменту початку останньої військової операції України.

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