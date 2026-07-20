Генштаб ЗСУ звітує про ураження трьох танкерів з російською нафтою й мосту на окупованій Донеччині

Сили оборони вночі на 20 липня уразили три танкери та низку військових цілей Росії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, танкери, уражені в Чорному морі, за даними штабу, використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і палива в інтересах збройних сил РФ.

«Також уражено залізничний міст через річку Кальміус у районі Старомар’ївки Донецької області, який противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних засобів», – йдеться в зведенні.

Також командування звітує про удари по зенітному ракетному комплексу «Тор-М2», двох радіолокаційних станціях «Небо-СВ», радіолокаційних станціях «Небо-У», «Каста-2Е2» та «Гамма-С1М», що входять до складу системи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення російської армії.





«Окрім того, уражено пункти управління БпЛА противника у районах Білої Берізки Брянської області РФ, Наумівки Бєлгородської області РФ та Вільного Поля Донецької області. Також уражено райони зосередження живої сили противника у районах Багатиря та Новоукраїнки Донецької області», – йдеться в зведенні.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Російське командування про них не повідомляло.

Напередодні Служба безпеки України повідомила, що завдала успішних ударів по танкеру «тіньового флоту» РФ «Avero» у Чорному морі, а також трьох нафтобазах у Ставропольському краї.

Київ прагне ізолювати Кримський півострів, який Росія незаконно окупувала у 2014 році і який зазнає масштабного дефіциту енергоресурсів з моменту початку останньої військової операції України.