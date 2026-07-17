Генштаб ЗСУ заявляє про ураження двох російських танкерів, корабля та НПЗ

Сили оборони України 16 липня та в ніч на 17 липня уразили два танкери, буксир, сторожовий корабель «Светляк», нафтовий термінал, НПЗ «Славнефть-Янос», повідомляє у телеграмі Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, уражено два танкери (один з них – газовоз) та один буксир в акваторіях Чорного та Азовського морів, танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах російської армії.



Також українські військові заявляють про ураження сторожового корабля проєкту 10410 «Светляк» у Керчі (окупований Крим) – такі кораблі призначені для патрулювання морської акваторії, супроводу кораблів і суден, а також можуть залучатися до виконання завдань із забезпечення дій військово-морських сил та інших силових структур РФ.

У Генштабі заявляють про ураження нафтового терміналу «ТЭС-Терминал-1» та складу паливно-мастильних матеріалів у Керчі, нафтобази «Шахтарськ» у Шахтарську Донецької області, а також залізничного моста через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області та автомобільного моста у районі Козиного Курської області РФ, які противник використовує для військової логістики.



Також 16 липня завдано ураження нафтопереробному заводу «Славнефть-Янос» у російському Ярославлі – зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства, додають у штабі.

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Російська сторона про ці ураження не повідомляла.

Очільник Ярославської області Михайло Євраєв 16 липня підтвердив атаку БпЛА, заявивши про збиття всіх 54 безпілотників. За його словами, внаслідок атаки загинув чоловік, ще четверо чоловіків постраждали. Але про ураження НПЗ він не писав.



Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



