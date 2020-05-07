Комісар ЄС із розширення позитивно оцінив дії влади України щодо боротьби з коронавірусом

Єврокомісар із розширення ЄС і європейської політики сусідства Олівер Варгеї в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що, судячи з отриманих цифр, Україна дуже добре справляється з кризою коронавірусу.

«З Брюсселя дуже важко зрозуміти, як справляються з коронавірусом в Україні. Я можу лише судити з цифр, які я отримую. І судячи з них, я бачу, що Україна справляється. Україна дуже добре справляється з нинішньою кризою», – заявив єврокомісар.

Станом на ранок 7 травня в Україні підтверджено 507 нових випадків коронавірусної інфекції за останню добу, померли 13 людей. Усього підтверджено 13 тисяч 691 випадок COVID-19. Методом ПЛР досліджено 151 569 зразків.