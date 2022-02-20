Зеленський вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні

Президент України Володимир Зеленський у День Героїв Небесної сотні вшанував пам’ять активістів, які загинули під час Революції гідності.

Про це повідомляє пресслужба українського президента.

Зеленський разом із дружиною встановили лампадки біля хреста на вулиці Інститутській, де загинули протестувальники.

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять Героїв Небесної Сотні – співвітчизників, які без вагань віддали свої життя за омріяну нашим народом свободу, за право жити в незалежній державі, у сім’ї європейських народів. Їхній подвиг – це свідчення незламності українців, які продовжують боротися за своє майбутнє», – сказав Зеленський.

День героїв Небесної сотні 20 лютого встановлений указом президента у 2015 році.

17 лютого Верховна Рада минулого року визнала Євромайдан історичною подією і закликала розслідувати злочини проти його учасників.

21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними прокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 її учасники загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.