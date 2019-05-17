ЄС затвердив новий режим «кіберсанкцій» перед виборами до Європарламенту

Європейський союз затвердив новий режим запровадження санкцій за кібератаки як на членів ЄС, так і на інші держави та міжнародні організації.

17 травня під час засідання в столиці Бельгії Брюсселі міністри фінансів ЄС затвердили санкційний режим, який дозволяє країнам союзу заморожувати активи та запроваджувати заборону на в’їзд стосовно людей, фірм та державних органів, яких визнають винними в причетності до кібератак.

Новий санкційний режим створюється перед виборами до Європейського парламенту, які відбуватимуться 23-26 травня. Посадовці ЄС звинувачують Росію в хакерських атаках проти країн Заходу. Росія, як правило, відкидає звинувачення.