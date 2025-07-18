Експрезидента Південної Кореї залишили під вартою

Центральний окружний суд Сеулу в п’ятницю, 18 липня, відхилив клопотання експрезидента Південної Кореї Юн Сок Йоля про звільнення з-під варти. Політик залишиться під арештом у справі щодо спроби впровадження воєнного стану.

Рішення суду оголосили через кілька годин після завершення закритого засідання, на якому перевіряли правомірність арешту Юна та розглядали доцільність його подальшого утримання. «На підставі результатів допиту підозрюваного та матеріалів справи визнано, що клопотання є необґрунтованим, тому його відхилено», – йдеться у повідомленні пресслужби суду.

Юн Сок Йоль, якого заарештували минулого тижня в ізоляторі в місті Уйван поблизу Сеула, просив про перегляд запобіжного заходу у середу. Йому висунуто п’ять основних звинувачень, пов’язаних зі спробою запровадити воєнний стан у грудні.

Слухання тривало понад шість годин – з 10:15 ранку, під час яких сторона захисту й команда спеціального прокурора Чо Ин Сока представили суперечливі аргументи щодо доцільності звільнення.

Адвокати експрезидента наполягали, що «звинувачення не мають доказової бази, а сам Юн не становить ризику знищення доказів». Вони також зазначили, що п’ять основних звинувачень, включно з фальсифікацією документа про воєнний стан і порушенням прав членів уряду, вже охоплюються звинуваченням у заколоті, за яким Юн постає перед судом.

Крім того, Юн протягом 30 хвилин говорив про погіршення свого стану здоров’я. Один із його адвокатів, Ю Чон Хва, після слухання заявив журналістам: «Його печінка у дуже поганому стані. Він надав відповідні документи та пояснив, що йому важко пересуватися».

Однак команда спеціального прокурора наголосила на «серйозності звинувачень» і зазначила, що всі п’ять пунктів мають достатнє обґрунтування. Прокуратура також висловила занепокоєння, що Юн може вплинути на свідків або знищити докази.

У день слухання експрезидент прибув до суду близько 9-ї ранку та був одразу доставлений до камери утримання у спецавтомобілі, не спілкуючись із пресою. Після слухання його повернули до ізолятора.



Вперше Юн Сок Йоль був заарештований у січні 2025 року після штурму силовиками його резиденції. Через два місяці його було звільнено, але судовий процес проти колишнього президента триває. За висунутими звинуваченнями йому загрожує довічне ув’язнення або страта.

У червні 2025 року в Південній Кореї відбулися дострокові президентські вибори, переможцем яких став кандидат від опозиційної Демократичної партії Лі Чже Мен.