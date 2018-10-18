Українці здобули «срібло» та «бронзу» на Юнацькій Олімпіаді – НОК

Українці здобули «срібло» та «бронзу» на Юнацьких Олімпійських іграх в аргентинському Буенос-Айресі, повідомив Національний олімпійський комітет.

16-річна Софія Лискун здобула «бронзу» в командній першості зі стрибків у воду. Це її друга нагорода – раніше вона стала срібною призеркою в індивідуальних стрибках із вишки з 10 метрів.

Ще одним медалістом став 18-річній боксер Тарас Бондарчук. Він здобув срібло у ваговій категорії до 60 кілограмів.

Наразі Україна здобула на Юнацькій Олімпіаді 17 медалей: п’ять золотих, шість срібних та шість бронзових. Останній змагальний день відбудеться 18 жовтня.