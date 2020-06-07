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07 червня 2020, Київ 16:34
Новини | Політика

У «Слузі народу» підтвердили бійку за участі члена фракції

«Відбулася словесна перепалка в черзі на заправці»

На автомобільній заправці біля села Зарічани в Житомирській області стався конфлікт за участі народного депутата від «Слуги народу» Юрія Заславського, повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук у коментарі Hromadske.

«Так, дійсно відбувся такий інцидент. Відбулася словесна перепалка в черзі на заправці. І на вулиці до Юрія підійшов чоловік і наніс кілька ударів», – сказав Кравчук.

За словами депутатки, Заславський звернувся до поліції, але не знає чоловіка, який його вдарив.

Сам парламентар наразі не коментував інцидент.

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