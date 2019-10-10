Влада Ірану звільнила російську журналістку Юлію Юзик

Влада Ірану звільнила російську журналістку, авторку книги «Наречені аллаха» Юлію Юзик, повідомило Посольство Росії в Тегерані. За даними дипломатів, росіянка вже вилетіла з Ірану в Москву.

Про затримання Юзик стало відомо 4 жовтня. Того ж дня МЗС Росії викликало посла Ірану в Москві.

Колишній чоловік Юзик, журналіст Борис Войцеховський, заявив, що їй закидали співпрацю з ізраїльськими спецслужбами. 7 жовтня в уряді Ірану повідомили, що затримання Юлії Юзик пов’язане не з підозрою в шпигунстві, а з візовими питаннями.

Юлія Юзик стала відомою в 2003 році, коли вийшла її книга «Наречені аллаха» про дівчат-смертниць з Північного Кавказу. У 2016 році вона висувала свою кандидатуру на вибори в Держдуму Росії від партії ПАРНАС. Також журналістка займається громадськими проектами на Кавказі.