За митне оформлення «євроблях» пенсійний фонд отримав понад 1,5 мільярди гривень – Мінфін

Українці розмитнили 24,6 тисяч транспортних засобів із іноземною реєстрацією,які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автівок, повідомляє Міністерство фінансів.

Загальна сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації склала 1 мільярд 566 мільйонів гривень (з них 158,2 мільйонів – мито, 495,5 мільйонів – ПДВ, 738 мільйонів гривень – акцизний податок, 174,1 мільйонів – кошти, які були добровільно сплачені громадянами до держбюджету для звільнення від адміністративної відповідальності за порушення митних режимів). Усі митні платежі, які надходять від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації, спрямовуються до Пенсійного фонду України», – мовиться на сайті відомства.

За цими даними, протягом останніх двох тижнів у середньому за добу здійснюється митне оформлення 1,5 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацію.

Закон від 8 листопада 2018 року «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» передбачає перехідний період 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль з 1 січня 2015 року до набрання чинності цим законом. Протягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені на територію України протягом вказаного періоду і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.