Заборгованість населення за електроенергію становить 4,7 млрд гривень – Міненерго

Заборгованість населення за електроенергію становить 4,7 мільярда гривень, повідомила т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час онлайн-конференції Європейської бізнес-асоціації.

«Ви знаєте, що було оголошено й дано доручення енергорозподільним компаніям не відключати споживачів за несплату. На жаль, нашими споживачами це було сприйнято, як можливість не сплачувати рахунки за електричну енергію… Я вже оголосила, що 5 млрд накопичено боргів постачальниками універсальних послуг, з яких левова частка – 4,7 млрд – це несплата населенням», – сказала Буславець.

За даними Державної служби статистики, на кінець лютого заборгованість населення за комунальні послуги сягала майже 62 мільярди гривень.