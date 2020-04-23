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23 квітня 2020, Київ 22:10
Новини | Економіка

Заборгованість населення за електроенергію становить 4,7 млрд гривень – Міненерго

Держстат: на кінець лютого заборгованість населення за комунальні послуги сягала майже 62 мільярди гривень

Заборгованість населення за електроенергію становить 4,7 мільярда гривень, повідомила т.в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець під час онлайн-конференції Європейської бізнес-асоціації.

«Ви знаєте, що було оголошено й дано доручення енергорозподільним компаніям не відключати споживачів за несплату. На жаль, нашими споживачами це було сприйнято, як можливість не сплачувати рахунки за електричну енергію… Я вже оголосила, що 5 млрд накопичено боргів постачальниками універсальних послуг, з яких левова частка – 4,7 млрд – це несплата населенням», – сказала Буславець.

За даними Державної служби статистики, на кінець лютого заборгованість населення за комунальні послуги сягала майже 62 мільярди гривень.

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