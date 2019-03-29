В Україну заборонили ввозити 10 книжок, які містять ознаки російської пропаганди

В Україну заборони ввозити 10 книжок, які містять ознаки російської пропаганди, повідомив Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

Ознаки пропаганди держави-агресора, її органів влади та імперських геополітичних доктрин виявлено у книжках московських видавництв ТОВ «Альпина Паблишер», ТОВ «Олімп-Бізнес», ТОВ «Манн, Іванов і Фербер». Це, зокрема, книжки з економіки та менеджменту, у яких рекламується діяльність російських компаній, до яких в Україні застосовано економічні санкції.

Крім того, в Україну заборони ввозити з метою розповсюдження перекладену з англійської мови книжку Росса Геддеса «IPO и последующие размещения акций», у передмові до якої російський видавець поширює цитати з виступів президента Росії Володимира Путіна.

20 травня 2017 року набула чинності постанова про «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України». Із того часу Держкомтелерадіо надав 3 018 відмов у видачі дозволів.