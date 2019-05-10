Чехія: роман Забужко став першим українським твором, який читали на фестивалі «Ніч літератури»

Вперше на європейському фестивалі «Ніч літератури» в Чехії було представлено українського автора. У рамках літературного хепенінгу читали переклад роману Оксани Забужко «Музей покинутих секретів».

Уривки з перекладу роману 9 травня читала молода українська актриса Мар’яна Козак. Авторка книжки Оксана Забужко та її чеська перекладачка Ріта Кіндлерова пояснювали контекст, у якому створювався роман і особливо той, в якому він опинився зараз, після початку гідридної війни, яку веде проти України Росія.

Літературна ніч – це культурна подія, яка надає широкій публіці можливість нестандартно ознайомитися з роботою сучасних європейських письменників. Упродовж свого існування «Ніч літератури» представила безліч назв європейської літератури постійно зростаючій аудиторії. Цього разу завдяки зусиллям українських дипломатів до європейських літературних читань долучили і твір української літератури.

Читання відбувалося на терасі модерністської Секвенсової віли, збудованої на початку 20 століття неподалік набережної Влтави, і рядки самого роману та виступ Оксани Забужко через репродуктори можна було почути далеко за межами будинку.

Інтерес до події був чималий. Весь наклад роману, виданого у Чехії у 2013 році, розпродали і навіть для продажу на події вдалося знайти лише два примірники, які були негайно розкуплені.

Нової актуальності роман набрав після початку російської агресії і нині видавці розмірковують над тим, щоб підготувати новий наклад цього твору, наголосила перекладачка Ріта Кіндлерова.

«Коли ми готували читання уривків роману для чеського радіо і вибирали лінію роману, яка б була найцікавішою чеському слухачу, то редакторка просила підготувати сучасну лінію, пов’язану з роботою медіа, бо вона звучала найбільш актуально і те, що відбувалося в Україні, тепер відбувається всюди», – пояснила перекладачка.

Літературний хепенінг «Ніч літератури» організовують чеські центри у співпраці з EUNIC (Асоціацією культурних інститутів ЄС), іноземними посольствами та видавництвом Labyrint. Він регулярно проводиться напередодні старту найбільшого книжкового ярмарку центральної Європи, «Світу книг», який розпочався у Празі та інших містах Чехії.​