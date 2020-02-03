Кирилич анонсує пряме авіасполучення з Загребом

Між Києвом і столицею Хорватії Загребом почнуть курсувати прямі авіаційні рейси, повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.

За його словами, злітати до Загреба без пересадок можна буде з початку червня.

«Хорватію й Україну тісно пов’язують минуле і сучасне. Цю сув’язь зміцнить пряме авіасполучення з Києва до Загреба вже з 2 червня», – написав посол у своєму Твітері.

Наразі комерційні рейси між двома столицями здійснюються з пересадками.

З 3 лютого Україна тимчасово припинила пряме авіасполучення з Китаєм через спалах нового штаму коронавірусу.