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03 лютого 2020, Київ 21:55
Новини | Суспільство

Кирилич анонсує пряме авіасполучення з Загребом

Міжнародний аеропорт «Загреб» імені Франьо Туджмана

Між Києвом і столицею Хорватії Загребом почнуть курсувати прямі авіаційні рейси, повідомив посол України в Хорватії Василь Кирилич.

За його словами, злітати до Загреба без пересадок можна буде з початку червня.

«Хорватію й Україну тісно пов’язують минуле і сучасне. Цю сув’язь зміцнить пряме авіасполучення з Києва до Загреба вже з 2 червня», – написав посол у своєму Твітері.

Наразі комерційні рейси між двома столицями здійснюються з пересадками.

З 3 лютого Україна тимчасово припинила пряме авіасполучення з Китаєм через спалах нового штаму коронавірусу.

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