У столиці Хорватії вимагали жорсткого покарання за насильство в родині

Тисячі людей вийшли 16 березня на вулиці хорватської столиці Загреба з вимогою до влади вдатися до більш жорстких заходів у боротьбі з насильством у родині. Мітинг був викликаний недавнім випадком на острові Паг в Адріатичному морі, біля берегів Хорватії, де батько викинув своїх чотирьох дітей з вікна верхнього поверху. Діти віком від 3 до 8 років зазнали серйозних травм.

Протест організували через групу Spasime (Спаси мене) у Facebook, на яку з час у створення два тижні тому підписалися 45 тисяч людей.

Протестувальники вимагали освітніх програм у школах і в держустановах для боротьби з випадками насильства. Вони також закликали потерпілих звертатися на гарячі лінії, щоб повідомляти про випадки наруги над ними.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович теж був присутній на мітингу в Загребі. «Я тут не стільки як прем’єр-міністр, а більше як зацікавлений громадянин», – сказав він.

За даними агенції Reuters, у період з 2012 до 2017 років 90 жінок у Хорватії були вбиті їхніми партнерами, чи колишніми партнерами або кимось іншим із близьких. Тільки в 2017 році в поліції зареєстрували 11506 випадків насильства в сім’ї.