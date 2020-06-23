МАУ заявляє про початок розслідування загибелі цуценят на рейсі Київ-Торонто

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заявляє, що почала службове розслідування за фактом загибелі цуценят на рейсі Київ-Торонто, на час якого відсторонила керівника дирекції з вантажоперевезень і логістики, а також наклала ембарго на перевезення тварин повітряними суднами В767. Про це йдеться в заяві на сайті МАУ.
У пресслужбі МАУ також повідомили, що в рамках відкритого кримінального провадження «розпочався процес надання документів Бориспільському відділу Національної поліції України».
В авіакомпанії заявляють, що причину загибелі тварин наразі не встановлено і наполягають на тому, що «робити висновки стосовно причин загибелі варто після отримання офіційних документів зі сторони уповноважених органів Канади».
«Авіакомпанія МАУ регулярно проходить аудит IOSA щодо стандартів безпеки польотів і стандартів, які регулюють, у тому числі, перевезення тварин. Що стосується перевезення тварин безпосередньо рейсу Київ-Торонто, то у авіакомпанії відзначають, що усі тварини мали комерційне призначення. Лише одна тварина летіла із пасажиром. Авіакомпанія регулярно здійснює перевезення тварин на замовлення вантажовідправників до Північної Америки, Канади, Тель-Авіву. Варто додати, що перевезення породистих цуценят, особливо брахоцефалів, до котрих належать у тому числі французькі бульдоги, має певні ризики, котрі знають та розуміють власники даних тваринок», – йдеться в заяві.
За повідомленням, загальна кількість тварин на рейсі склала 559 собак і 89 котів, їх перевозили у 337 клітках.
«Розміщення тварин у клітках більше ніж одна дозволяється, якщо тварини можуть вільно рухатися та переміщатися. Клітки для тварин мають конструкцію, яка забезпечує вільну циркуляцію повітря», – заявляють в авіакомпанії.
У МАУ додали, що вантажний салон літака Boeing 767, у якому перевозилися тварини «повністю вентилюється та є температурно регульованим, що забезпечується конструктивом повітряного судна».
«Тому будь-які маніпуляції стосовно відсутності повітря або неробочих систем кондиціювання виключаються авіакомпанією. Стан тварин під час перельоту зумовлюється великою кількістю факторів, у тому числі умовами транспортування та зберігання тварин до передачі авіакомпанії від вантажовідправників», – наголосили в компанії.
20 червня в поліції Київської області повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 38 цуценят під час авіаперельоту до Канади. У поліції додали, що провадження за статтею «жорстоке поводження з тваринами» відкрили після повідомлень у ЗМІ про те, «що тиждень тому в міжнародному аеропорту Торонто приземлився літак, який здійснював авіарейс «Київ-Торонто», на борту якого перебувало 500 цуценят. З них 38 собак загинули, інші постраждали від зневоднення».
Про смерть тварин, які прибули бортом МАУ з Києва, 15 червня написала у фейсбуці канадійка Еббі Лорензен.
У МАУ того ж дня заявили, що не отримували «жодних офіційних або інших підтверджуючих документів ні від аеропорту Торонто, ні від авіаційної влади Канади, ні від хендлінгу про загибель тварин під час перельоту».
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