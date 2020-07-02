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02 липня 2020, Київ 13:20
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Купили за 600, продали за 4 тисячі. Як в Україні працює бізнес з експорту породистих собак (відео)

Купили за 600, продали за 4 тисячі. Як в Україні працює бізнес з експорту породистих собак (відео)
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Купили за 600, продали за 4 тисячі. Як в Україні працює бізнес з експорту породистих собак (відео)

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В Україні триває розслідування щодо загибелі цуценят на борту літака МАУ, які летіли з Києва у Торонто. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами. Однак ця ситуація – не перший випадок у великому бізнесі з оптового продажу тварин, який процвітає на теренах пострадянських країн. Як працює цей бізнес і що дозволяє йому розвиватися – дивіться у cюжеті Радіо Свобода.

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