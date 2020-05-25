У США понад мільйон цикад виберуться на поверхню після 17 років під землею – науковці

На початку червня в різних частинах Сполучених Штатів спостерігатимуть понад мільйон цикад, які провели останні 17 років під землею, очікують науковці.

Комах зможуть побачити у Вірджинії, частинах Північної Кароліни та Західній Вірджинії.

За даними Технічного університету Вірджинії, 1,5 мільйона комах можуть вилізти з-під землі з одного акра (близько чотирьох тисяч квадратних метрів).

«Громади та ферми через велику кількість цикад, які з’являються одночасно, можуть мати суттєві проблеми з шумом. Сподіваємося, будь-які роздратування та турбота будуть пом’якшені тим, яким нечастим та неймовірним є це явище», – заявив ентомолог Технічного університету Ерік Дей.

У залежності від виду цикади з’являються щорічно або періодами в кожні 13 або 17 років.

Незрілі цикади живуть у ґрунті та харчуються корінням дерев. Після років під землею комахи загадковим чином одночасно вибираються на поверхню й залишають свою шкаралупу на деревах.

Дорослі цикади спричиняють гучний шум у свій шлюбний період, який триває кілька тижнів. Після цього самки відкладають яйця на гілках дерев. Звідти личинки знову падають у ґрунт на 17 років.

При цьому відкладання яєць може спричинити шкоду деяким деревам та виноградникам. Для людей комахи не несуть небезпеки.

Цикадами харчуються птахи й тварини. Мертві комахи на лісових підстилках надають поживні речовини для ґрунту.