Зросла кількість загиблих через російську агресію дітей – Офіс генпрокурора

Внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії загинули 382 дитини, понад 740 поранені, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.



Станом на 3 вересня повідомлялось про 380 загиблих і 737 поранених.

В ОГП наголошують, що ці цифри не є остаточними, оскільки їх встановлюють в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними Офісу генпрокурора, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 388, Харківській – 204, Київській – 116, Миколаївській – 71, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Херсонській – 55, Запорізькій – 46.

У відомстві нагадують, що 3 вересня внаслідок російського обстрілу Зеленодольська загинув 9-річний хлопчик, а через обстріл з РСЗВ із застосуванням заборонених касетних боєприпасів села Висунськ на Миколаївщині загинув 8-річний хлопчик, а ще троє дітей – 9, 7 та 11 років – поранені.

Крім того, за повідомленням, російські бомбардування та обстріли пошкодили 2 328 навчальних закладів, 289 з них зруйновані повністю.

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні станом на 23 серпня підтвердили загибель 5614 людей, з них – 362 дитини. В організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, а «за кожною з цих цифр – людина, життя чи здоров’я якої втрачено чи понівечено».

Москва, попри численні докази, заперечує обстріли цивільних в Україні.