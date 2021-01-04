СБУ затримала чоловіка, який закликав у соцмережах відділити Закарпаття від України

Служба безпеки України затримала чоловіка, який закликав у соцмережах відділити Закарпаття від України.

За попередніми даними, мешканець Берегового створив низку акаунтів у соціальних мережах, через які поширював агітаційні заклики до порушення територіальної цілісності України. Зокрема, він закликав громадян підтримати відділення Закарпатської області.

Ініційована Службою безпеки України лінгвістична експертиза підтвердила, що в розповсюджуваних текстах містилися заклики до порушення територіальної цілісності України.

Слідчі повідомили фігуранту провадження підозру за частиною 1 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.