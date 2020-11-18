Уродженець Закарпаття Леонід Довгович отримав словацьку «Нагороду пам’яті народу»

Народжений в Ужгороді Леонід Довгович, який нині є громадянином Словаччини, отримав «Нагорода пам’яті народу» Щороку громадська організація Post Bellum відзначає цією нагородою відомих осіб, які пов’язані з історією країни.

Леонідові Довговичу, чи Левкові, як тоді до нього зверталися, було всього 14 років, коли в 1952 році за поширення листівок зі словами «Смерть Сталінові!», «Смерть комунізму!» режим вислав його до колонії для малолітніх. Далі за захист свободи, а також рідної мови радянський режим закинув Довговича до ГУЛАГу, звідки на волю він вийшов у 1956 році.

І після виходу з таборів Леонід Довгович намагався вести громадську роботу, що, однак, йому було заборонено. Аж у 1985 році Довговичу вдалося заснувати український хор «Карпати», яким він керує й нині. Леонід Довгович очолює життя української громади в місті Кошице.

У зв’язку з епідемією COVID-19 нагороди вручалися онлайн. Однак спеціально для Леоніда Довговича під час нагородження на сцені Національного театру в Празі вокальний ансамбль Skety заспівав пісню «Пливе кача по Тисині».