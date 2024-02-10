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На Закарпатті пошкоджена газова труба: без опалення понад тисяча будинків

На Закарпатті дерево пошкодило газову трубу високого тиску, повідомив голова обласної військової адміністрації Віктор Микита
На Закарпатті дерево пошкодило газову трубу високого тиску, повідомив голова обласної військової адміністрації Віктор Микита

На Закарпатті дерево пошкодило газову трубу високого тиску, повідомив голова обласної військової адміністрації Віктор Микита.

За словами місцевого чиновника, інцидент стався у селі Терново Тячівського району, була пошкоджена газова труба високого тиску Ф-219.

«Від газопостачання повністю відключено села Вишоватий, Добрянське, Вільхівці та частково Нересниця. Загалом без газу залишилися 1058 будинків, дитсадок та дві пекарні», – зазначили в ОВА.

Крім того відомо, що в Закарпатській області через негоду піднявся рівень води в річках. Через це були підтоплені дороги та сільськогосподарські угіддя.

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