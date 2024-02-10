На Закарпатті пошкоджена газова труба: без опалення понад тисяча будинків

На Закарпатті дерево пошкодило газову трубу високого тиску, повідомив голова обласної військової адміністрації Віктор Микита.

За словами місцевого чиновника, інцидент стався у селі Терново Тячівського району, була пошкоджена газова труба високого тиску Ф-219.

«Від газопостачання повністю відключено села Вишоватий, Добрянське, Вільхівці та частково Нересниця. Загалом без газу залишилися 1058 будинків, дитсадок та дві пекарні», – зазначили в ОВА.

Крім того відомо, що в Закарпатській області через негоду піднявся рівень води в річках. Через це були підтоплені дороги та сільськогосподарські угіддя.