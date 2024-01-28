На Київщині двоє малолітніх сестер отруїлися чадним газом – поліція

У Бучанському районі на Київщині двоє малолітніх сестер отруїлись чадним газом, йдеться в повідомленні пресслужби поліції.

Правоохоронці кажуть, що до поліції 27 січня надійшло повідомлення з лікарні про госпіталізацію двох сестер 12 та 10 років.

Правоохоронці встановили, що напередодні родина приїхала на вихідні на дачу в село Торфяне. Батьки, аби обігріти будинок, розпалили піч.

Попередньо, внаслідок несправності повітропровода сталося задимлення.

Дітей терміново доставили до лікарні з попереднім діагнозом – отруєння чадним газом.

«Нині життю та здоров’ю сестер нічого не загрожує. Шановні громадяни! Поліція Київщини вкотре закликає: дотримуйтесь усіх норм під час експлуатації пічного опалення та вчасно перевіряйте його стан!», – наголосили в поліції.

Раніше, ввечері 23 грудня, у приватному будинку у Львові стався вибух газу. Загинуло троє людей, ще троє постраждали, повідомили правоохоронці.