Справа про загибель людей у пансіонаті Дніпра: підприємиця перебуватиме під домашнім арештом

Підприємиці, яка є однією з трьох підозрюваних в справі про загибель людей у приватному пансіонаті Дніпра, обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт з використанням електронного браслета. Таке рішення ухвалив Бабушкінський райсуд Дніпра 3 грудня.

Прокуратура клопотала про тримання жінки під вартою.

Раніше запобіжний захід обрали ще двом затриманим у справі: адміністраторка закладу перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, а нянька-санітарка – під нічним домашнім арештом.

Запобіжний захід підприємиці мали обрати ще 23 листопада, однак тоді вона в суд не з'явилася, за словами адвоката, через хворобу.

16 листопада у Дніпрі, у приватному будинку для осіб похилого віку, загинули п’ятеро жінок віком від 75 до 89 років.

Попередня причина – чадний газ, який виділився під час загоряння електропроводки. Справу відкрили за статтею 270 Кримінального кодексу України (порушення протипожежної безпеки).