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03 серпня 2020, Київ 19:59
Новини | Суспільство

На Закарпатті триває розчищення сміттєвого затору після червневого паводка

Рятувальники зібрали вже 110 кубічних метрів сміття та 60 кубічних метрів деревини

Рятувальники продовжують розчищати сміття на річці Боржава після паводка у червні, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 3 серпня.

«Понад 110 кубічних метрів сміття та 60 кубічних метрів деревини зібрано рятувальниками під час розчистки затору, що утворився внаслідок червневого паводка на річці Боржава біля села Нижні Ремети Берегівського району», – повідомляє ДСНС.

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Служба повідомляє, що наслідки затору ліквідують три одиниці техніки, човни та 10 працівників.

Наприкінці червня захід України вразили сильні повені, що завдали значних руйнувань і підтоплень. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що затоплення в західних областях України, спричинені сильними дощами, перевершують масштаб 2008 року.

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