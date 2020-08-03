На Закарпатті триває розчищення сміттєвого затору після червневого паводка

Рятувальники продовжують розчищати сміття на річці Боржава після паводка у червні, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 3 серпня.

«Понад 110 кубічних метрів сміття та 60 кубічних метрів деревини зібрано рятувальниками під час розчистки затору, що утворився внаслідок червневого паводка на річці Боржава біля села Нижні Ремети Берегівського району», – повідомляє ДСНС.

Служба повідомляє, що наслідки затору ліквідують три одиниці техніки, човни та 10 працівників.

Наприкінці червня захід України вразили сильні повені, що завдали значних руйнувань і підтоплень. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що затоплення в західних областях України, спричинені сильними дощами, перевершують масштаб 2008 року.