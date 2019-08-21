Суд у Москві залишив під вартою ще шістьох захоплених українських моряків

Московський міський суд на засіданні 21 серпня залишив під вартою ще шістьох захоплених ФСБ Росії українських моряків: Юрія Без'язичного, Юрія Будзила, Володимира Лісового, Богдана Небилицю, Євгена Семидоцького, Андрія Ейдера. Про це в Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

Вони перебуватимуть у СІЗО до кінця жовтня.

«Так само, як і в попередніх судових засіданнях, суд, за клопотанням прокурора, визначив провести засідання в закритому режимі. Постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою залишено без зміни», – написав Полозов.

Раніше 21 серпня Московський міський суд залишив під вартою сімох захоплених ФСБ Росії українських моряків: Андрія Артеменка, Віктора Беспальченка, Володимира Варимеза, Владислава Костишина, Олега Мельничука, Василя Сороку і Сергія Чулібу.

А 16 серпня апеляційний суд у Москві залишив під вартою ще 11 українських моряків.

Суд у Москві 17 липня продовжив арешт усім 24 захопленим українським морякам. Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру і Василю Сороці арешт продовжили до 26 жовтня, всім іншим – до 24-го.

Міжнародний трибунал ООН із морського права 25 травня зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків і військові кораблі і повернути їх під контроль України.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.