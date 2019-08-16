Росія: суд залишив під вартою ще п’ятьох українських моряків

У Росії апеляційна інстанція Московського міського суду залишила під вартою ще п’ятьох українських моряків, повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

За його словами, мова йде про Володимира Терещенка, Андрія Шевченка, Романа Мокряка, Андрія Оприска та Сергія Цибізова.

Раніше 16 серпня суд відмовився виконати наказ Міжнародного трибуналу ООН з морського права про негайне звільнення інших шістьох моряків – Михайла Власюка, Сергія Попова, Андрія Драча, Богдана Головаша, Дениса Гриценка та В'ячеслава Зінченка.

У червні суд у Москві продовжив арешт всім 24 захопленим українським морякам.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав країни «Групи двадцяти» (G20) застосувати всі можливі важелі для впливу на Росію для звільнення захоплених українських моряків у зв’язку з невиконанням Кремлем рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Трибунал 25 травня зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків і військові кораблі і повернути їх під контроль України.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.