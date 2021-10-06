Денісова звернулась до влади Росії у зв’язку з переведенням українця Захтея в карцер у колонії Сімферополя

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової через інформацію про переведення в карцер українця Андрія Захтея, який перебуває в сімферопольській колонії. З цього приводу у фейсбуці вона вказала на порушення конвенцій ООН.

«Незважаючи на наявні проблеми зі здоров’ям, відтепер український громадянин змушений перебувати ще й у нестерпних умовах холоду й сирості. Зазначені факти суперечать гарантованим нормам ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими від 30.08.1955, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН», – зазначила Денсова.

Вона повідомила, що звернулася до Москалькової – вжити відповідних заходів з метою відновлення прав Захтея, а саме забезпечити належні умови тримання та сприяти в проведенні повного медичного обстеження, за результатами якого надати кваліфіковану медичну допомогу.

Реакції Москалькової на звернення українського омбудсмена немає.

Раніше стало відомо, що засудженого у «справі «українських диверсантів» Андрія Захтея відправили на 10 діб до карцеру, який розташований у підвалі Сімферопольської виправної колонії №1.

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в окупованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО в Лефортово, пізніше повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляли, що затримані у цій справі Євген Панов та Андрій Захтей планували здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму, а також штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Влада України відкинула російські звинувачення на адресу українців і назвала їх провокацією російських спецслужб.