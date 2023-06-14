Андрій Захтей, якого Росія ув’язнила у 2016 році у справі «українських диверсантів», повернувся в Україну

Засуджений у Криму у справі «українських диверсантів» Андрій Захтей повернувся в Україну. Про це Радіо Свобода повідомила Оксана Захтей, дружина колишнього ув’язненого.

Вона розповіла, що чоловік їхав через Латвію, Литву і Польщу. Із Ростовської області РФ Захтей виїхав у неділю.

«Все добре, чоловік вдома, дуже втомлений. Ми перебуваємо у Львівській області», – розповіла Оксана Захтей.

У лютому Захтея звільнили з колонії, проте російська влада не дозволила йому виїхати в Україну і помістила до Центру тимчасового утримання іноземних громадян у Ростовській області.

Як повідомило раніше видання Ґрати, увечері 13 червня співробітники посольства України у Латвії зустріли Захтея на прикордонному пункті Убилинка та відправили до України.

8 березня українська Державна міграційна служба відмовила у видачі Андрію Захтею документів на повернення в Україну. Через відсутність консульських зв’язків України з РФ повернення політв’язня можливе лише через треті країни. Дружина Оксана разом із адвокатом звернулися до Латвії.

Андрій Захтей був затриманий ФСБ Росії у серпні 2016 року. Тоді російська спецслужба оголосила про затримання в анексованому Криму групи українських диверсантів, які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували у московському СІЗО у Лефортово, після – повернули до Криму.

Російські спецслужби заявили, що затримані у цій справі Євген Панов та Андрій Захтей планували вчинити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Його засудили до 6 років та 6 місяців колонії суворого режиму, а також штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Влада України заперечувала російські звинувачення на адресу українців і називала їх провокацією російських спецслужб.