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19 Вересень 2019, Київ 10:25
Новини | Міжнародні

США пропонують створити зону захисту для косаток

На Тихоокеанському північному заході залишається лише 73 косатки

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Американська урядова агенція пропонує створити розширену зону захисту для косаток біля західного узбережжя США.

Згідно з пропозиціями, зона площею 40 471 квадратний кілометр охоплюватиме води від канадського кордону до центральної Каліфорнії в Тихому океані.

Косатки у внутрішніх водах на заході американського штату Вашингтон генетично відрізняються від інших тварин цього роду.

За даними посадовців, на Тихоокеанському північному заході залишається лише 73 такі косатки – найменша кількість за понад 30 років.

Існуванню цих тварин загрожують токсичне забруднення, шум від кораблів та відсутність їхньої улюбленої здобичі – чавичі.

90-денний період публічного обговорення стартує 19 вересня. Фінальне затвердження зони захисту може відбутися не раніше наступного року.

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