ВР почала розгляд законопроєкту про деолігархізацію (трансляція)

Верховна Рада України почала розгляд у другому читанні законопроєкту про деолігархізацію. Почалося засідання з доповідей депутатів щодо того, яким чином голосувати, зокрема про скорочення строків розгляду.

Депутати вирішили продовжувати пленарне засідання до завершення розгляду документа №5599.

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук оголошував сьогодні перерву в роботі парламенту, яку декілька разів продовжували, для консультацій лідерів фракцій і груп щодо законопроєкту про деолігархізацію.

Радіо Свобода веде трансляцію із зали засідання парламенту

1 липня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила за основу законопроєкт «про олігархів», запропонований президентом. Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прогнозував, що понад 230 народних депутатів підтримають у другому читанні законопроєкт про олігархів.

Проєктом закону, серед іншого, передбачено створення реєстру олігархів.

Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання особи такою, яка має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.