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24 січня 2020, Київ 08:58
Новини | Свобода слова

Міністр: відповідальність за дезінформацію не передбачає ув'язнення, лише суспільно-корисні роботи

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський під час презентації законопроєкту «Про протидію дезінформації». Київ, 17 січня 2020 року

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Відповідальність за дезінформацію не передбачає ув’язнення, а лише суспільно-корисні роботи, заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в ефірі телеканалу «Еспресо» 23 січня.

Він розповів, що кримінальна відповідальність може наступити, якщо зафіксовано три випадки дезінформації за рік.

«Вона не передбачає ув’язнення, а лише суспільно-корисні роботи. Для того, щоб суд виніс такий вирок, він зобов’язаний звернутися і отримати висновок ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини – ред.). Ми передбачили запобіжники, щоб добросовісну людину не можна було посадити. Нема висновку – нема вироку», – сказав Бородянський.

Представники ЗМІ біля Офісу президента України (архівне фото)
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17 січня Міністерство культури, молоді та спорту опублікувало основні положення законопроєкту про протидію дезінформації, заявивши про другий етап громадського обговорення документа. Він, зокрема, пропонує запровадити адміністративну та кримінальну відповідальність за поширення недостовірних даних засобами масової інформації.

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння з приводу окремих положень документа.

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