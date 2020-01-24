Міністр: відповідальність за дезінформацію не передбачає ув'язнення, лише суспільно-корисні роботи

Відповідальність за дезінформацію не передбачає ув’язнення, а лише суспільно-корисні роботи, заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в ефірі телеканалу «Еспресо» 23 січня.

Він розповів, що кримінальна відповідальність може наступити, якщо зафіксовано три випадки дезінформації за рік.

«Вона не передбачає ув’язнення, а лише суспільно-корисні роботи. Для того, щоб суд виніс такий вирок, він зобов’язаний звернутися і отримати висновок ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини – ред.). Ми передбачили запобіжники, щоб добросовісну людину не можна було посадити. Нема висновку – нема вироку», – сказав Бородянський.

17 січня Міністерство культури, молоді та спорту опублікувало основні положення законопроєкту про протидію дезінформації, заявивши про другий етап громадського обговорення документа. Він, зокрема, пропонує запровадити адміністративну та кримінальну відповідальність за поширення недостовірних даних засобами масової інформації.

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння з приводу окремих положень документа.