Верховна Рада України ухвалила закон про розвідку

Верховна Рада України у четвер ухвалила у повторному другому читанні законопроєкт «Про розвідку», за явий проголосували 258 народних депутатів.

Закон визначає, що розвідувальними органами України є Служба зовнішньої розвідки, розвідувальні органи Міністерства оборони і органу виконавчої влади з охорони державного кордону.

«У цьому законопроєкті ми якраз розмежовуємо і чітко визначаємо розвідувальні органи – це ГУР (Головне управління розвідки Міністерства оборони – ред.), Служба зовнішньої розвідки, військова розвідка і прикордонники. Все решта – це лише обмін інформацією», – прокоментувала з трибуни Верховної Ради народний депутат фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла.

За її словами, документ посилює повноваження президента як керівника розвідувальних органів.

Законом передбачено, що перед призначенням на посаду в розвідувальному органі особа, а також, у певних випадках, співробітник проходять психофізіологічне дослідження з застосуванням технічних засобів фіксації реакцій людини. Також законом передбачено державний захист співробітників розвідувальних органів та їх близьких родичів.

Законом визначено, що контррозвідувальні підрозділи Служби безпеки України також можуть проводити розвідувальні заходи для отримання інформації в інтересах контррозвідки. Перелік таких підрозділів визначає президент України.

Серед іншого, закон дозволяє розвідувальним органам використовувати рахунки в національній та іноземній валютах у банках та інших фінустановах, під оперативним контролем здійснювати пересування осіб або предметів через державний кордон та використовувати співробітників під прикриттям.

За законом, структури прикриття можуть створюватися як на території України, так і за її межами, водночас документи таких структур можуть містити повністю або частково несправжні відомості про події, явища та факти.