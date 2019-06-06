В Україні штрафуватимуть за незаконне носіння військової форми і наругу над могилами вояків

Верховна Рада України ухвалила закон щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника суверенітету та територіальної цілісності України.

«Купівля, продаж, обмін чи інша оплатна передача ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання, а так само їх привласнення або носіння особою, яка не має на те права, чи незаконне зберігання, тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією відповідного ордена, медалі, нагрудного знака до почесного звання», – йдеться в поясненні на сайті парламенту.

Законом встановлено, адміністративну відповідальність за незаконне носіння військової форми ЗСУ та інших військових формувань, особами, які не мають на те права.

«Законом встановлено кримінальну відповідальність за осквернення або руйнування пам’ятника, спорудженого в пам’ять осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, учасників Революції Гідності та борців за незалежність України у XX столітті», – йдеться в законі.

Повідомляється, що відповідні зміни внесені до Кримінального кодексу України.