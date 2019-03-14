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14 Березень 2019, Київ 10:34
Новини | Суспільство

На залізничних вокзалах влаштують флешмоб до Дня українського добровольця

На початку 2017 року Верховна Рада проголосувала за запровадження Дня українського добровольця – 14 березня

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На залізничних вокзалах у Києві та в 10 обласних центрах України відбудеться всеукраїнська акція до Дня українського добровольця, що відзначають 14 березня.

«У форматі флешмобу військові вшанують мужність і героїзм захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Організатори заходу також мають на меті підкреслити увагу та турботу про учасників добровольчих формувань, зміцнити патріотичний дух у суспільстві», – повідомили в «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, музичний флешмоб відбудеться в столиці на центральному залізничному вокзалі о 16:00, а також у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Львові, Миколаєві, Одесі, Рівному, Харкові, Хмельницькому та Чернігові.

В Україні вперше відзначають День добровольця (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

В Україні вперше відзначають День добровольця (фотогалерея)

На майдані Незалежності відбулось урочисте шикування батальйону Нацгвардії України імені генерала Кульчицького. Перед тим бійці на алеї Небесної сотні вшанували пам'ять загиблих Героїв Небесної Сотні, поклавши квіти до меморіалу

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14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. Цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців «Самооборони Майдану» прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.

У квітні 2014 року українська влада оголосила про проведення антитерористичної операції (нині Операція об’єднаних сил – ред.) на частині Донбасі, відтоді триває військовий конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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