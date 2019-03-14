На залізничних вокзалах влаштують флешмоб до Дня українського добровольця

На залізничних вокзалах у Києві та в 10 обласних центрах України відбудеться всеукраїнська акція до Дня українського добровольця, що відзначають 14 березня.

«У форматі флешмобу військові вшанують мужність і героїзм захисників незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. Організатори заходу також мають на меті підкреслити увагу та турботу про учасників добровольчих формувань, зміцнити патріотичний дух у суспільстві», – повідомили в «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, музичний флешмоб відбудеться в столиці на центральному залізничному вокзалі о 16:00, а також у Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Львові, Миколаєві, Одесі, Рівному, Харкові, Хмельницькому та Чернігові.

14 березня в Україні відзначають День українського добровольця. Цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців «Самооборони Майдану» прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону.

У квітні 2014 року українська влада оголосила про проведення антитерористичної операції (нині Операція об’єднаних сил – ред.) на частині Донбасі, відтоді триває військовий конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».