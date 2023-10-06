У Білорусі повідомили про вибух на залізниці під Мінськом. Влада заявила про «тренування»

Під білоруською столицею Мінськ на залізничній станції Озерище стався вибух, повідомила «Спільнота залізничників Білорусі».

За повідомленнями, інцидент стався 5 жовтня ввечері. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху пошкоджено ділянку залізничного полотна та стрілочного переведення, що з’єднують станційні шляхи з шляхами навантаження та розвантаження. Як повідомляє «Спільнота залізничників Білорусі», ці споруди використовуються, зокрема, для операцій з військовою технікою.

Озерище – основна станція, де здійснюється навантаження військової техніки у районі Мінська. Поруч із нею розташовані щонайменше три військові частини.

Про вибух повідомили також деякі Telegram-канали.

Журналісти видання «Зеркало» під виглядом стурбованих мешканців зателефонували в МНС і Міноборони, щоб з’ясувати подробиці інциденту.

Черговий Мінського міського управління МНС повідомив, що «все добре, тренування проходять добре».

У Міноборони завили, що це – чутки. А у повідомленні Білоруської залізниці повідомили, що нічого не чули про інцидент. «На даний момент такої інформації у нас немає, затримок на цій ділянці також немає», – зазначили там.

Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію.