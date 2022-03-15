«Укрзалізниця» призначила додаткові евакуаційні рейси на 15 березня

«Укрзалізниця» повідомила, що на 15 березня призначено додаткові евакуаційні рейси з Харкова, Дніпра та Кривого Рогу.

Харків:

10:00 – №239/240 Харків – Львів;

13:00 – №913/914 Харків – Хелм;

16:00 – №247/248 Харків – Дрогобич.

Дніпро:

10:30 – №907/908 Дніпро – Хелм;

12:30 – №228/227 Дніпро – Чоп;

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Кривий Ріг:

11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Чоп.

«Додаткові рейси також відправляться з Лозової до Львова о 13:00, з Краматорська до Львова о 16:00, із Запоріжжя до Ковеля о 16:05, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Києва до Хелма о 19:13. Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті. Продовжуємо забезпечувати приміські залізничні перевезення. Напрямки курсування приміських поїздів на 15 березня – за посиланням», – йдеться в повідомленні УЗ.

Як повідомляв раніше перевізник, евакуаційні рейси – безкоштовні.

Кількість евакуйованих залізницею громадян перевищила 2 мільйони (дані станом на 11 березня).