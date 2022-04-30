Сервіси онлайн-продажу залізничних квитків знову запрацювали – «Укрзалізниця»

Компанія «Укрзалізниця» повідомила, що сервіси онлайн-продажу залізничних квитків відновили свою роботу після технічної перерви у суботу.

«Онлайн-сервіси Укрзалізниці знову на зв’язку. Квитки можна купувати через сайт і чат-бот», – йдеться в повідомленні.

Перевізник пояснював, що продаж е-квитків на поїзди та роботу сервісів онлайн-підтримки й гарячої лінії «Укрзалізниці» призупиняли через «невідкладні технічні роботи».

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну залізниця стала фактично основним транспортом, який взяв на себе перевезення людей з охоплених бойовими діями регіонів.

Потоки вантажів, які стало неможливо возити деякими автодорогами, а також морем і повітрям, перенаправили на колії.