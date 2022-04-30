Сервіси онлайн-продажу залізничних квитків тимчасово недоступні – УЗ

Компанія «Укрзалізниця» повідомила, що сервіси онлайн-продажу залізничних квитків тимчасово недоступні.

«Максимум касирів уже готові обслужити вас на вокзалах. Будьте до них лагідними, чемними один до одного та зберігайте спокій, як і притаманно українцям у стресовій ситуації. Через можливі черги до кас просимо прибувати на вокзал заздалегідь, адже поїзди відправлятимуться за розкладом. Щойно сайт та чат-боти відновлять роботу, одразу повідомимо, докладаємо всіх зусиль», – йдеться в повідомленні.

Перевізник пояснив, що продаж е-квитків на поїзди та роботу сервісів онлайн-підтримки й гарячої лінії «Укрзалізниці» призупинено через «невідкладні технічні роботи».

Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну залізниця стала фактично основним транспортом, який взяв на себе перевезення людей з охоплених бойовими діями регіонів.

Потоки вантажів, які стало неможливо возити деякими автодорогами, а також морем і повітрям, перенаправили на колії.